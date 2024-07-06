В одном из районов Татарстана произошел массовый мор пчел

В трех поселках Альметьевского района Татарстана массово морят пчел. По словам пасечников, причина гибели насекомых - отравление пестицидами, которыми обработали поля с рапсом, пишет ГТРК Татарстан.

Как рассказал один из пасечников, Айнур Усманов, пчелы ведут себя, как пьяные. Причем гибнут в большом количестве именно «работяги» - пчелы, которые добывают нектар.

Пасечники жалуются, что из-за массовой гибели пчелиные семьи теперь не восстановить, и меда этим летом уже не будет.

По словам специалистов Россельхознадзора, которые прибыли на место, причина всему – нарушение правил при опрыскивании рапсом.

Отметим, что в этом году такое массовое отравление произошло впервые. Сейчас пасечники планируют проанализировать произошедшее и подсчитать нанесенный ущерб. По предварительным оценкам это сотни тысяч рублей.

Пасечники утверждают, что, если проблему не решат мирно, то они пойдут в суд.