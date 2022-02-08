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Общество
8 февраля 2022  08:48

В одном из районов Казани появится учебно-тренировочная база для людей с ОВЗ

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В Советском районе Казани создадут учебно-тренировочную базу для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект «Путь к жизни» победил в конкурсе Фонда президентских грантов, передает портал мэрии. 

«Скоро в Советском районе появится новый социально значимый объект, который позволит детям и подросткам адаптироваться к жизни в обществе через тренировки в реальных условиях быта», — сказал глава администрации района Роман Фатхутдинов. 

Он напомнил, что в 2021 году открылся филиал детсада №109 для особенных детей. На сегодня учреждение посещают 30 детей. Кроме того, открыты специальные инклюзивные классы в нескольких общеобразовательных учреждениях района.

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