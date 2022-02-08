В одном из районов Казани появится учебно-тренировочная база для людей с ОВЗ

В Советском районе Казани создадут учебно-тренировочную базу для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект «Путь к жизни» победил в конкурсе Фонда президентских грантов, передает портал мэрии.

«Скоро в Советском районе появится новый социально значимый объект, который позволит детям и подросткам адаптироваться к жизни в обществе через тренировки в реальных условиях быта», — сказал глава администрации района Роман Фатхутдинов.

Он напомнил, что в 2021 году открылся филиал детсада №109 для особенных детей. На сегодня учреждение посещают 30 детей. Кроме того, открыты специальные инклюзивные классы в нескольких общеобразовательных учреждениях района.