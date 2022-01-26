В одном из районов Алма-Аты ввели режим антитеррористической операции, задержаны уже пять участников нападения на государственные учреждения и коммерческие объекты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает o введении режима антитеррористической операции на территории Турксибского района города Алматы в период с 00.00 часов 26 января [21.00 по московскому времени 25 января] до 00.00 часов 27 января [21.00 по московскому времени 26 января]», – говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что при задержании у подозреваемых изъяли оружие (пистолеты марки «ПМ», «TT», ружейный обрез, патроны к ним), порошкообразное вещество и таблетки со специфическим запахом.

Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению участников и организаторов массовых беспорядков.

Комитет нацбезопасности РК ранее сообщал, что с 26 января (с 9 часов вечера по московскому времени 25 января) в Алма-Ате прекращается действие режима антитеррористической операции и «красного»(критического) уровня террористической опасности, после чего устанавливается «оранжевый»(высокий) уровень террористической опасности.