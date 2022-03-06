В одном из поселков Зеленодольского района РТ ребенок отравился угарным газом

Сообщение о том, что в одном и домов на Строительной улице поселка Нижние Вязовые Зеленодольского района Татарстана отравился угарным газом ребенок, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 9-летний мальчик надышался угарным газом и получил отравление. Его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в детсую больницу Зеленодольска.

Причины случившегося выясняются.

