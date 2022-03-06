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Ру Тат
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Происшествия
6 марта 2022  22:51

В одном из поселков Зеленодольского района РТ ребенок отравился угарным газом

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Сообщение о том, что в одном и домов на Строительной улице поселка Нижние Вязовые Зеленодольского района Татарстана отравился  угарным газом ребенок, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях. 

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, 9-летний мальчик надышался угарным газом и получил отравление. Его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в детсую больницу Зеленодольска. 

Причины случившегося выясняются. 
 

#Отравление угарным газом
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