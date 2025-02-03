В одном из помещений на Аделя Кутуя полицейские поймали шестерых нелегальных мигрантов

В результате проверки помещений на улице Аделя Кутуя в Казани полицейские обнаружили шестерых мигрантов, находящихся в стране нелегально. Об этом сообщила пресс-служба МВД Татарстана.

Всего сотрудники правоохранительных органов проверили документы у 15 граждан иностранных государств. Шестеро из них оказались нелегальными мигрантами.

В отношении мигрантов были составлены девять административных протоколов по статьям «Нарушение иностранцем режима пребывания в РФ» и «Незаконное осуществление иностранцем трудовой деятельности в России». Иностранцы были помещены в специализированные изоляторы.

Согласно решению суда, нарушителей оштрафовали на 3 тысячи рублей.