В одном из озер Альметьевска собирают радужное пятно площадью 20 кв.м

В Альметьевске, в городском озере на улице Шевченко обнаружили радужное пятно, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пятне площадью 20 кв.м. поступило в семь часов вечера по номеру вызова экстренных спецслужб 112. Ликвидировать пятно поручено нештатному аварийно-спасательному формированию «Алметьевнефть».

Организовано информационное взаимодействие с министерством экологии, Роспотребнадзором РТ, природоохранной прокуратурой и МВД по РТ. Причина происшествия в данный момент уточняется.