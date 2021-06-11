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Ру Тат
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11 июня 2021  20:33
Павел Климчак

В одном из озер Альметьевска собирают радужное пятно площадью 20 кв.м

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В Альметьевске, в городском озере на улице Шевченко обнаружили радужное пятно, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пятне площадью 20 кв.м. поступило в семь часов вечера по номеру вызова экстренных спецслужб 112. Ликвидировать пятно поручено нештатному аварийно-спасательному формированию «Алметьевнефть».

Организовано информационное взаимодействие с министерством экологии, Роспотребнадзором РТ, природоохранной прокуратурой и МВД по РТ. Причина происшествия в данный момент уточняется.

#Альметьевск #озеро
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