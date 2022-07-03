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Ру Тат
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Происшествия
3 июля 2022  22:31

В одном из небоскребов в районе «Москва-Сити» произошел пожар

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На верхних этажах башни строящегося жилого комплекса Capital Towers неподалеку от «Москва-Сити» произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пожар произошел в одной из башен жилого комплекса Capital Towers на Краснопресненской набережной. С верхних этажей и кровли идет черный дым», — отметил собеседник агентства.

По информации ссылающихся на осведомленный источник Telegram-канала «112» и агентства «Интерфакс», возгорание случилось на 55-м этаже. Когда дома комплекса будут достроены, они будут включать 60 этажей.

РИА Новости при этом передает, что дым над одной из башен Capital Towers наблюдался около 20 минут, после чего прекратился. Причины инцидента выясняются.

#Москва #пожар
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