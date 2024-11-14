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В одном из музеев прошла лекция об истории КФУ
В среду, 13 ноября, в столице РТ прошла лекция руководителя Дирекции музеев КФУ Светланы Фроловой, которая называлась «Казанский университет: как все начиналось?». Встречу спикера со слушателями организовали в большом зале Музея истории в рамках лектория «Миллиард.Татар».
По данным издания, послушать лекцию пришли около 50 человек. Причем среди гостей были как студенты с преподавателями КФУ, так и краеведы.
Видео лекции опубликуют в сообществе «ВКонтакте» «Tatar History - Татарская история».
Также любой желающий сможет зарегистрироваться на новые лекции в телеграм чате.
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