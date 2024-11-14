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Общество 14 ноября 2024 17:18

В одном из музеев прошла лекция об истории КФУ

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В среду, 13 ноября, в столице РТ прошла лекция руководителя Дирекции музеев КФУ Светланы Фроловой, которая называлась «Казанский университет: как все начиналось?». Встречу спикера со слушателями организовали в большом зале Музея истории в рамках лектория «Миллиард.Татар».

По данным издания, послушать лекцию пришли около 50 человек. Причем среди гостей были как студенты с преподавателями КФУ, так и краеведы.

Видео лекции опубликуют в сообществе «ВКонтакте» «Tatar History - Татарская история».

Также любой желающий сможет зарегистрироваться на новые лекции в телеграм чате.

#КФУ #история #лекция #музей
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