В одном из музеев прошла лекция об истории КФУ

В среду, 13 ноября, в столице РТ прошла лекция руководителя Дирекции музеев КФУ Светланы Фроловой, которая называлась «Казанский университет: как все начиналось?». Встречу спикера со слушателями организовали в большом зале Музея истории в рамках лектория «Миллиард.Татар».

По данным издания, послушать лекцию пришли около 50 человек. Причем среди гостей были как студенты с преподавателями КФУ, так и краеведы.

Видео лекции опубликуют в сообществе «ВКонтакте» «Tatar History - Татарская история».

Также любой желающий сможет зарегистрироваться на новые лекции в телеграм чате.