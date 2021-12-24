В одном из магазинов Казани таможенники нашли поддельную спортивную одежду на 80 тысяч

На прошлой неделе татарстанские таможенники провели осмотр торговых помещений в Казани и Набережных Челнах.

Так, в Автограде был проверен один из павильонов на рынке «Закамье». Во время рейда обнаружили орехи и сухофрукты, на упаковках которых отсутствовала маркировка. Общий вес немаркированного товара составил почти полторы тонны, а общая сумма – 267 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

Материалы таможенного осмотра направили в Камскую транспортную прокуратуру для возбуждения административного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

В Казани представители таможни и Роспотребнадзора провели осмотр помещений в одном из промышленных магазинов. За время рейда обнаружили контрафактную спортивную одежду с изображениями известных брендов. Представители УМВД изъяли контрафактную одежду общей стоимостью 79 тысяч рублей. Материалы также направили в УМВД России по Казани для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.