В одном из лицеев Казани откроют парту Героя и проведут Урок мужества от Героя России

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке партии откроют парту Героя в казанском лицее №146 в память о погибшем участнике спецоперации, командире взвода танковой Кантемировской дивизии Дмитрии Чернобровкине.

Как сообщает пресс-служба «Молодой гвардии», в мероприятии примут участие Герой России, зампредседателя комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Расим Баксиков и депутат Госсовета РТ, руководитель Регионального штаба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигабуддинов. В церемонии открытия парты также примут участие родственники погибшего бойца.

После открытия парты Героя Расим Баксиков проведет для учащихся школы Урок мужества в рамках проекта «Наставник Z».

Дмитрий Чернобровкин родился 28 января 1983 года в Казани. В 1989-м пошел в первый класс школы №113, а в 1991 году перевелся в школу №146, где проучился со второго по одиннадцатый класс. Параллельно окончил музыкальную школу по классу гитары. Потом он поступил в казанский педуниверситет. В 2002-м парень ушел служить в армию, в пограничные войска. Казанец также принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, где был ранен. В 2005 году женился, воспитывал двух дочерей - Дарью и Анастасию. До начала мобилизации в 2022 году занимался предпринимательством. Служил в ЛНР, под Сватово, в танковой Кантемировской дивизии, мотострелковом полку 1234. Погиб 23 октября 2023 года при исполнении воинского долга, спасая раненого бойца. Награжден орденом Мужества (посмертно) и медалями «За воинскую доблесть», «За укрепление боевого Содружества».

Напомним, что образовательный проект «Парта Героя» запустила «Единая Россия» в рамках партпроекта «Новая школа». Этот проект в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. На парте размещена информация о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю Отечества.

Проект «Наставник Z» представляет собой комплексную программу, нацеленную на интеграцию в общество ветеранов и формирование патриотических ценностей среди молодежи. Целью проекта является создание условий для активного участия ветеранов в общественной жизни, обмена опытом и ценностями между ветеранами и молодежью, а также формирование патриотических ценностей и активности среди молодежи.