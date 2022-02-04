В селе Шали Пестречинского района планируется открыть музей Хариса Якупова

В одном из самых крупных сел Татарстана — Шали планируется открыть музей, посвященный известному татарскому художнику Харису Якупову. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе администрации Пестречинского района.

«В этом году планируется открытие музея, где будут располагаться картины известного татарского художника, народного художника СССР, лауреата Сталинской премии Хариса Якупова. Несколько лет он жил в деревне Шали и писал свои знаменитые картины», — рассказала агентству пресс-секретарь районной администрации Ляйсан Мифтахова.

Музей планируется открыть на базе аптеки. Сама аптека переедет в здание Шалинской врачебной амбулатории.

«Планируется, что в этом году в Шалях будет создан музейный комплекс. Будут проведены работы по восстановлению деревянной мечети в селе Шали 1895 года постройки», — добавила собеседница агентства.

Глава района Ильхам Кашапов посетил село с рабочим визитом, осмотрел объекты, а также местный родник. Рассматривается возможность создания на данном месте этнодеревни для мусульман. Проект пока находится в разработке, уточнили в администрации.

Ранее агентство писало, что появились эскизы стелы в честь поэта-суфия XVII века Мауля Колыя, которую возведут в селе Чита Пестречинского района.