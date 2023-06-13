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Происшествия 13 июня 2023 11:42

В одном из крупнейших рынков страны «Садовод» в Москве произошел пожар

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На рынке «Садовод» в Москве загорелись три павильона, сообщает ТАСС.

«По последним данным, горят уже три павильона. Наблюдается плотное задымление», - указано в сообщении.

Огонь быстро распространяется. Люди в экстренном порядке покидают территорию рынка. Информация о пострадавших не поступала.

В 11.43 пожар был локализован на площади 30 квадратных метров.

Торговый комплекс «Садовод» является одним из крупнейших рынков России. Он расположен на территории 40 га и включает в себя 9,5 тыс. магазинов.

#пожар #Москва
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