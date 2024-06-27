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Происшествия 27 июня 2024 13:05

В одном из корпусов челнинского элеватора погиб 36-летний рабочий

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Сегодня на территории элеватора в Набережных Челнах произошло ЧП, в результате которого погиб рабочий. Об этом сообщает прокуратура Тукаевского района.

Несчастный случай произошел сегодня около 09:00. Во время осмотра технологического оборудования в одном из силосных корпусов внутрь затянуло ногу 36-летнего мастера. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.

На место происшествия выехал прокурор района Руслан Галиев. Организована проверка.

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