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В одном из корпусов челнинского элеватора погиб 36-летний рабочий
Сегодня на территории элеватора в Набережных Челнах произошло ЧП, в результате которого погиб рабочий. Об этом сообщает прокуратура Тукаевского района.
Несчастный случай произошел сегодня около 09:00. Во время осмотра технологического оборудования в одном из силосных корпусов внутрь затянуло ногу 36-летнего мастера. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.
На место происшествия выехал прокурор района Руслан Галиев. Организована проверка.
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