Происшествия 3 марта 2026 14:21

В одном из клубов Казани кировчанка получила тяжелую травму из-за удара стаканом в лицо

Во время драки в одном из развлекательных заведений Казани пострадала девушка из Кирова, получив травму лица после удара стеклянным стаканом.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, конфликт вспыхнул между двумя девушками и быстро перерос в драку. Удар нанесла 23‑летняя жительница Казани, которая находилась в клубе вместе с мужем.

Приехавшие по звонку сотрудники полиции забрали супругов в отдел. На обоих составили протоколы за мелкое хулиганство.

В настоящее время проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

#потасовка #МВД по РТ
