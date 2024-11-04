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Происшествия 4 ноября 2024 19:12

В одном из казанских ЖК вспыхнул пожар в ресторане «P.Love»

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В казанский ЖК «Светлая Долина» в ресторан «P.Love» вызвали пожарных.

Пожар произошел на улице Натана Рахлина в пять часов вечера.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, загорелась вытяжная труба на фасаде и в кухне на втором этаже ресторана.

Всех посетителей вывели на улицу, пожар был потушен. Сейчас проводится проверка и проветриваются помещения.

Подробности инцидента выясняются.

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