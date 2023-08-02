В одном из казанских поселков реконструируют тепловые сети на 21,6 млн рублей

В поселке Кадышево в Казани планируется реконструировать тепловые сети. АО «Казэнерго» ищет подрядчика для выполнения работ, которые оценили в 21 млн 667 тыс. рублей. Конкурс по выбору исполнителя заказа стартовал накануне на сайте госзакупок.

Реконструировать планируется сети теплоснабжения и ГВС в поселке по ул.Рихарда Зорге, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Помимо прокладки сетей, подрядчику необходимо провести демонтаж существующих трубопроводов согласно проектно-сметной документации.

При выборе подрядной компании будет оцениваться опыт оказания аналогичных услуг (проведение работ по замене или прокладке тепловых сетей), наличие у компании автокрана грузоподъемностью не менее 16 тонн, экскаватора, самосвала и другой техники.

Заявки принимаются до 9 августа, итоги планируется подвести 14 августа. Срок выполнения работ – от 40 до 70 календарных дней с момента подачи заявки заказчиком.

Напомним, в Комитете ЖКХ Казани ранее сообщили, что всего в этом году обновят 46,8 км сетей тепловых сетей, а также модернизируют три котельные. По данным городской мэрии, за последние три года в Казани отремонтировали 125 км сетей благодаря тому, что столица Татарстана вошла в региональную программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы с участием софинансирования федерального «Фонда развития территорий».