В одном из казанских кинотеатров Антон Богданов представил новый фильм

Сегодня в одном из кинотеатров столицы Татарстана состоялся премьерный показ детского фильма «Иван Семенов: Большой поход», который снял режиссер Антон Богданов.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«„Иван Семенов: Большой поход“ — это детская и юношеская история, классная, веселая и добрая, про ценности, которые окружают детей, про то, что нужно бороться за свою любовь и верить в настоящую дружбу», — рассказал создатель фильма Антон Богданов.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Съемки кинокартины проходили при поддержке Правительства Республики Татарстан. Режиссер поблагодарил Раиса РТ Рустама Минниханова за вклад в развитие отечественного кинематографа.

Антон Богданов ходил по залам кинотеатра и фотографировался со всеми желающими. В большой прокат фильм выйдет только завтра.