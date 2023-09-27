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В одном из казанских кинотеатров Антон Богданов представил новый фильм
Сегодня в одном из кинотеатров столицы Татарстана состоялся премьерный показ детского фильма «Иван Семенов: Большой поход», который снял режиссер Антон Богданов.
«„Иван Семенов: Большой поход“ — это детская и юношеская история, классная, веселая и добрая, про ценности, которые окружают детей, про то, что нужно бороться за свою любовь и верить в настоящую дружбу», — рассказал создатель фильма Антон Богданов.
Съемки кинокартины проходили при поддержке Правительства Республики Татарстан. Режиссер поблагодарил Раиса РТ Рустама Минниханова за вклад в развитие отечественного кинематографа.
Антон Богданов ходил по залам кинотеатра и фотографировался со всеми желающими. В большой прокат фильм выйдет только завтра.
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