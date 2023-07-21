В одном из казанских дворов большая ветка разбила лобовое стекло автомобиля

Большая ветка ивы упала на припаркованный в казанском дворе автомобиль и разбила лобовое стекло, сообщил «Татар-информу» владелец иномарки Дамир.

Фото: © Очевидцы

Инцидент произошел напротив дома №23 по улице Карима Тинчурина.

Фото: © Очевидцы

«Машина стояла на месте, где парковка разрешена. Рядом бегали и играли дети, ветка могла покалечить детей или мимо проходящих людей. Дерево размером почти с 9-этажный дом высотой. Видимо, ее сорвал ветер», – рассказал Дамир.

Фото: © Очевидцы

Теперь владельцу легковушки предстоит дорогостоящий ремонт. К тому же, пока машина будет в сервисе, ему придется временно остаться без авто.

Фото: © Очевидцы

По словам автовладельца, он пока раздумывает по поводу обращения за компенсацией к городским властям.