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В одном из казанских дворов автоледи сбила ребенка, выскочившего на дорогу на велосипеде
В одном из казанских дворов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Женщина за рулем автомобиля Hyundai совершила наезд на 7-летнего велосипедиста, который неожиданно выехал из-за стоящего транспортного средства. В результате ребенок получил травмы.
В связи с происшествием Госавтоинспекция обращается к родителям с призывом усилить контроль за детьми во время прогулок. Специалисты рекомендуют регулярно проводить с детьми беседы о безопасности, обучать их распознавать «дорожные ловушки» и показывать опасные участки во дворах.
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