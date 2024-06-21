В одном из казанских дворов автоледи сбила ребенка, выскочившего на дорогу на велосипеде

В одном из казанских дворов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Женщина за рулем автомобиля Hyundai совершила наезд на 7-летнего велосипедиста, который неожиданно выехал из-за стоящего транспортного средства. В результате ребенок получил травмы.

В связи с происшествием Госавтоинспекция обращается к родителям с призывом усилить контроль за детьми во время прогулок. Специалисты рекомендуют регулярно проводить с детьми беседы о безопасности, обучать их распознавать «дорожные ловушки» и показывать опасные участки во дворах.