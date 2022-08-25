В одном из казанских домов появился электрический подъемник для жителей с ОВЗ

В доме №9 по проспекту Ямашева появился электрический подъемник для людей с ограниченными возможностями. Устройство установлено по просьбам жителей многоэтажки, сообщает мэрия Казани.

Запустить механизм можно при помощи ключа и кнопок. Все жители дома прошли соответствующий инструктаж и получили ключи от подъемника.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В администрации Кировского и Московского районов объяснили, что ранее на входе в здание были лишь лестницы с крутым уклоном. Из-за технических особенностей территории здесь нельзя было установить стационарную аппарель.