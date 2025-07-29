В одном из кафе в Казани обнаружили 25 нелегальных мигрантов

В одном из кафе на улице Сафиуллина в Казани полицейские провели рейд по нелегальным мигрантам. Всего проверили 120 иностранцев, из них 25 находились в России с нарушениями, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В отношении нарушителей составили 26 административных протоколов: за нарушение режима пребывания в РФ, незаконное осуществление трудовой деятельности, несоответствие заявленной цели въезда в Россию.

Во время проверки выяснилось, что одна из задержанных находится у себя на родине в розыске за мошенничество.

Другой задержанный был ранее выдворен из России и до сентября 2026 года ему запрещен въезд на территорию РФ. Изменив личные данные, 33-летний мужчина незаконно проник на территорию РФ.

В отношении двоих задержанных, 1973 и 2002 годов рождения, отсутствуют какие-либо сведения о законном пересечении российской границы, что свидетельствует об уголовном преступлении.

На данный момент, в отношении 22 нелегальных мигрантов вынесены решения о помещении в специальное учреждение для временного содержания с последующим выдворением.

Параллельно ведется сбор доказательств вины работодателя для привлечения его к ответственности.