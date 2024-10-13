В одном из кафе на Чистопольской полицейские задержали мужчину с травматом

Посетителя одного из кафе на Чистопольской в Казани задержали полицейские. Об этом «Татар-информу» сообщили в МВД Татарстана.

В дежурную часть отдела полиции «Ямашевский» поступили сообщения о конфликте в кафе на Чистопольской. Прибывшие полицейские задержали мужчину с травматическим оружием. Предположительно, он – один из участников конфликта.

«В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия и все участники конфликта», – добавили в МВД Татарстана.