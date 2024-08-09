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В одном из городов России в сентябре пройдут Литературные резиденции
Ассоциация союзов писателей и издателей России совместно с издательством «Бослен» проведут Литературные резиденции с 3 по 23 сентября в Самаре (отель «Моя Глинка»).
Литературная резиденция — место, куда писатели приезжают за «спокойствием, трудами и вдохновеньем». Здесь они в течение 20-ти дней работают в практически идеальных условиях, совмещая уединенный труд и дружеское общение, а также встречаются с читателями и региональными литераторами, проводят творческие встречи, знакомятся с новым регионом. Здесь можно получить профессиональную помощь и консультацию известных писателей, редакторов и издателей.
На конкурс принимались книги (12+), затрагивающие самый широкий круг тем:
— исследовательские и учебные издания, посвященные различным видам искусств и ремесел;
— жизнеописания выдающихся деятелей науки, истории и культуры;
— научно-популярные литературоведческие, искусствоведческие и культурологические работы;
— книги по истории повседневности, урбанистике, городской антропологии.
Участники конкурса должны были предоставить подробный синопсис и отрывок произведения объемом от 20 до 40 тыс. знаков, а также рабочее оглавление, дающее представление о структуре будущей книги.
Готовность произведения к публикации должна была составлять не менее 50%, а права на текст — принадлежать автору в полном объеме. В случае 100%-й готовности произведение отправляли в полном объеме.
Победителям конкурса АСПИР предоставит проживание в одноместном номере и трехразовое питание, а также оплатит дорогу.
Заявки принимались от авторов старше 18 лет до 31 июля. Ограничений по месту жительства в пределах Российской Федерации не было. Подробнее о конкурсе - на сайте Ассоциации.
Также АСПИР откроет литературную резиденцию для прозаиков, которая пройдет с 3 по 23 сентября в Находке (гостиничный комплекс «Рица»). На конкурс «Редакции Елены Шубиной», в партнерстве с которой пройдет резиденция, ждали произведения, посвященные главным проблемам и противоречиям культурного пространства XXI века. Центральной темой могла стать: стирание границ между языками и культурами, противостояние природы и цивилизации, виртуальная реальность, будущее технологий, общественные перемены и другие значимые явления нашего времени). Кроме того, издательство отдельно обратило внимание на романы взросления, актуальные молодежные и подростковые истории.
К рассмотрению до 31 июля принимались романы, повести, сборники повестей и рассказов. Необходимо было прислать отрывок и полный текст произведения (от 5 до 16 авторских листов). Степень готовности рукописи должна была составлять не менее 90%, а права на текст — принадлежать автору в полном объеме.
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