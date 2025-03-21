В одном из городов России продают 45-летний автомобиль с пробегом 803 км

В Екатеринбурге на продажу выставили ЗАЗ 968 «Запорожец» яркого синего цвета. Автомобиль сошел с конвейера в 1980 году, но за 45 лет эксплуатации пробег составил всего 803 км, следует из опубликованного объявления.

По словам продавца, данная «капсула времени» простояла в гараже 44 года. Потом владелец произвел глубокий детейлинг автомобиля, и сейчас у машины «музейное состояние».

Также, согласно описанию, за всю время владения у машины был один владелец.

Стоимость продаваемого ретроавтомобиля – 1,1 млн рублей.

Первую модификацию ЗАЗ-968 производили с 1970 по 1979 год. Этот автомобиль стал некой модернизацией ЗАЗ-966, при этом первые экземпляры «обновленной» машины мало чем отличались от предыдущей модели. Они даже несколько лет выпускались параллельно. Из внешних особенностей – наличие фонарей заднего хода и новая приборная панель. В конце 1973-го 968-й «Запорожец» модернизировали: авто получило иное оформление передней части (узкий молдинг вместо псевдо-решётки радиатора), обновленную светотехнику. Потом в конструкцию машины постепенно добавили улучшенные фары типа «европейский луч» и другие новшества.

В 1974-1979 годы выпускали и модернизированную модель ЗАЗ-968А, а с конца 1979-го в серию пошёл ЗАЗ-968М со значительно обновлённой «внешкой». Последний ЗАЗ-968М сошел с конвейера 15 июня 1994 года.

Во втором полугодии 1987 года ЗАЗ-968М стоил 3,9 тыс. рублей.