В одном из городов Финляндии осквернили памятник советским военнослужащим

В Хельсинки (Финляндия) осквернили памятник советским военнослужащим. Согласно опубликованному в соцсетях видео, неизвестные залили сооружение красной краской, тем самым ухудшив читаемость нанесенных надписей. Отмечается, что это произошло на кладбище в Малми-Кивикко, пишет РИА «Новости».

Об осквернении посольству РФ в Финляндии стало известно утром 9 мая. В ответ на место происшествия вызвали полицию. На данный момент правоохранительные органы уже зафиксировали причиненный ущерб и ведут следственные действия, рассказали в дипмиссии.

Причем сотрудники и проживающие в Финляндии россияне смогли устранить наиболее заметные следы повреждений, отмечают в посольстве. Теперь предстоит с финской стороной предстоит обсудить полное восстановление памятника, сообщает пресс-служба посольства.