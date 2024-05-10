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В одном из городов Финляндии осквернили памятник советским военнослужащим
В Хельсинки (Финляндия) осквернили памятник советским военнослужащим. Согласно опубликованному в соцсетях видео, неизвестные залили сооружение красной краской, тем самым ухудшив читаемость нанесенных надписей. Отмечается, что это произошло на кладбище в Малми-Кивикко, пишет РИА «Новости».
Об осквернении посольству РФ в Финляндии стало известно утром 9 мая. В ответ на место происшествия вызвали полицию. На данный момент правоохранительные органы уже зафиксировали причиненный ущерб и ведут следственные действия, рассказали в дипмиссии.
Причем сотрудники и проживающие в Финляндии россияне смогли устранить наиболее заметные следы повреждений, отмечают в посольстве. Теперь предстоит с финской стороной предстоит обсудить полное восстановление памятника, сообщает пресс-служба посольства.
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