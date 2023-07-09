В одном из домов Ново-Савиновского района Казани загорелся мусороприемник

В одном из домов на улице Абсалямова в Казани загорелся мусороприемник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, на 1 этаже многоэтажного дома горел мусор в мусороприемнике. Площадь пожара составила 1 кв.метр.

В ведомстве отметили, что в результате возгорания никто не пострадал.