news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 9 июля 2023 19:55

В одном из домов Ново-Савиновского района Казани загорелся мусороприемник

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В одном из домов на улице Абсалямова в Казани загорелся мусороприемник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, на 1 этаже многоэтажного дома горел мусор в мусороприемнике. Площадь пожара составила 1 кв.метр.

В ведомстве отметили, что в результате возгорания никто не пострадал.

#возгорание #Казань
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное