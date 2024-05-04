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Происшествия 4 мая 2024 13:52

В одном из домов на Амирхана в Казани загорелся балкон

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Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как с балкона дома на Амирхана поднимается столб дыма.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожар случился на балконе квартиры дома.

Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Огнеборцы оперативно справились с возгоранием, никто не пострадал.

#пожар в казани
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