В одном из домов на Амирхана в Казани загорелся балкон

Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как с балкона дома на Амирхана поднимается столб дыма.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожар случился на балконе квартиры дома.

Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Огнеборцы оперативно справились с возгоранием, никто не пострадал.