В одном из домов Казани жильцам понадобилась медпомощь из-за проблем с дымоходом

В Казани за прошедшие сутки зафиксировали сразу несколько происшествий, связанных с использованием бытового газа в многоквартирных домах. Об этом «Татар-информу» сообщили в Жилинспекции Татарстана.

В доме №49А по улице Мусина помощь медиков потребовалась 54-летней женщине и 22-летнему юноше. По информации инспекции, причиной стало отсутствие тяги в дымоходе. От госпитализации они отказались. В целях безопасности газоснабжение временно приостановлено в 20 квартирах. Подача газа будет возобновлена после проверки дымоходов и предоставления управляющей компанией соответствующего акта.

Аналогичная проблема выявлена в доме №78 по улице Агрономической. Из-за отсутствия тяги отключен газ по одному стояку – без газоснабжения остались пять квартир. Восстановление подачи также зависит от результатов проверки дымоходов.

Кроме того, зафиксированы случаи утечки газа. В доме №23 по улице Железнодорожников неисправность устранена. В доме №22 по улице Гагарина запланирован осмотр оборудования в квартирах для выявления и устранения неисправности.