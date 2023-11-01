Видео: В одном из челнинских кооперативов загорелся гаражный бокс

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 10.22. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как выснилось, на территории гаражного кооператива «Гараж-2000» внутри одного из гаражных боксов горели лакокрасочные материалы и вещи.

В 12.10 пожар потушили на площади 75 квадратных метров.

В результате возгорания никто не пострадал.