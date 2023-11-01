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Видео: В одном из челнинских кооперативов загорелся гаражный бокс
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Сообщение о пожаре поступило сегодня в 10.22. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Как выснилось, на территории гаражного кооператива «Гараж-2000» внутри одного из гаражных боксов горели лакокрасочные материалы и вещи.
В 12.10 пожар потушили на площади 75 квадратных метров.
В результате возгорания никто не пострадал.
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