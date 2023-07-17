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В одном из челнинских дворов местный житель убил ножом парня из Кировской области
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В Набережных Челнах между двумя мужчинами произошел конфликт, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Установлено, что в одном из дворов поссорились 20-летний уроженец Кировской области и 35-летний местный житель. Оба были в состоянии алкогольного опьянения.
В результате челнинец ударил оппонента ножом в брюшную полость. Молодой человек скончался в больнице от полученной раны.
Подозреваемого задержали по горячим следам. Против него возбуждено уголовное дело.
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