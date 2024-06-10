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В одном из автосалонов на севере Москвы произошел сильный пожар
В районе метро «Савеловская» в Москве загорелся автосалон, сообщает МЧС РФ.
«В Москве горит автосалон. На севере столицы огнеборцы МЧС России тушат одноэтажное здание. Сведений о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении. Отмечается, что площадь возгорания составила 200 «квадратов».
Дептранс столицы отмечает, что перекрыты две прилегающие улицы.
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