В одной из школ Тюлячинского района прошла экоконференция

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Каждый год в Шадкинской школе Тюлячинского района Татарстана организуют конференцию «Экология – вокруг нас». Эта школа выбрана не случайно: она является инновационной площадкой по экологическому образованию и воспитанию в республике, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

География конференции с каждым разом расширяется, а количество участников растет. В этом году свои работы защищали 62 учащихся – среди которых были представители не только Татарстана, но и Туркменистана. Членами жюри стали инспекторы Северного управления Минэкологии.

В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне конференция началась с художественно-музыкальной программы, посвященной военно-патриотической тематике. Учащиеся подготовили небольшие выступления, напомнив всем о важности сохранения памяти и традиций.

Затем юные экологи представили свои доклады и исследования в шести секциях. Школьники подготовили интересные работы на тему защиты окружающего мира. Победители получили дипломы I, II Iи II степени, а все участники стали лауреатами V республиканской научно-практической конференции «Экология – вокруг нас».

Мероприятие способствует достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие».