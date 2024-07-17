В одной из школ Татарстана появились VR-очки

Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Савалеевской школы Заинского района оснастили новым учебным оборудованием, среди которого есть и VR-очки. Все сделали в рамках реализации национального проекта «Образование», который дает возможность школьникам получать знания и усовершенствовать свои навыки с помощью современного цифрового оборудования, сообщает «Заинск-Информ».

Очки виртуальной реальности — это интересный и современный инструмент, который способен мотивировать ученика осваивать новую информацию и «подогреть» любопытство обучающегося.

Школьники с 5 по 9 классы на кружке «3D-моделирование» получают навыки работы с оборудованием для виртуальной реальности и пробуют свои силы в виртуальной игре.

«Наши ученики Артур Гиниятуллин и Егор Смирнов приняли участие в конкурсе „Мир виртуального искусства“. Участие в данном конкурсе помогло ребятам прокачать смекалку и стратегическое мышление, узнать о работе шлема виртуальной реальности и игровых технологиях. Ребята планируют в дальнейшем развиваться в этом направлении», — поделилась преподаватель допобразования Савалеевской школы Анастасия Чумакова.

Виртуальная реальность качественно меняет процесс приобретения новых знаний и навыков. Центр «Точка Роста» помогает детям изучить перспективные цифровые технологии.

фото: «Заинск-Информ»