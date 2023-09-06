В одной из многоэтажек в Екатеринбурге произошел взрыв, есть пострадавшие

В многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области, на 12-этаже дома по улице Циолковского произошла разгерметизация газового баллона без последующего горения.

По данным ведомства, повреждены оконные блоки в квартире, несущие конструкции не нарушены, пострадал один человек.

Эвакуация жильцов и проведение аварийно-спасательных работ не потребовались.

На месте работают 9 человек личного состава МЧС, 3 единицы спецтехники.