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В одной из многоэтажек в Екатеринбурге произошел взрыв, есть пострадавшие
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В многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв.
Как сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области, на 12-этаже дома по улице Циолковского произошла разгерметизация газового баллона без последующего горения.
По данным ведомства, повреждены оконные блоки в квартире, несущие конструкции не нарушены, пострадал один человек.
Эвакуация жильцов и проведение аварийно-спасательных работ не потребовались.
На месте работают 9 человек личного состава МЧС, 3 единицы спецтехники.
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