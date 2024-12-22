В одной из многоэтажек Казани две девушки отравились угарным газом

Как стало известно «Татар-информу», сегодня ночью в доме №55 по улице Фатыха Амирхана в Казани две девушки 20 и 18 лет отравились угарным газом.

От госпитализации девушки отказались. По данным агентства, причиной произошедшего стало отсутствие тяги в дымоходе.