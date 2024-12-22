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В одной из многоэтажек Казани две девушки отравились угарным газом
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Как стало известно «Татар-информу», сегодня ночью в доме №55 по улице Фатыха Амирхана в Казани две девушки 20 и 18 лет отравились угарным газом.
От госпитализации девушки отказались. По данным агентства, причиной произошедшего стало отсутствие тяги в дымоходе.
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