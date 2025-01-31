В одной из многоэтажек Челнов загорелась квартира, мужчина с ребенком в больнице

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Набережных Челнах в одном из многоэтажных домов на улице Виктора Полякова загорелась двухкомнатная квартира.

Из квартиры до прибытия пожарных смогли выйти на улицу мужчина с ребенком. После осмотра врачей 39-летнего мужчину и 9-летнего мальчика госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, пожарные потушили возгорание на 15 «квадратах». В комнате горели вещи и мебель.

Причина пожара устанавливается.