В одной из многоэтажек Челнов загорелась квартира, мужчина с ребенком в больнице
В Набережных Челнах в одном из многоэтажных домов на улице Виктора Полякова загорелась двухкомнатная квартира.
Из квартиры до прибытия пожарных смогли выйти на улицу мужчина с ребенком. После осмотра врачей 39-летнего мужчину и 9-летнего мальчика госпитализировали с отравлением продуктами горения.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, пожарные потушили возгорание на 15 «квадратах». В комнате горели вещи и мебель.
Причина пожара устанавливается.