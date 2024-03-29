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В одной из мечетей Казани прошел «Ифтар знаний»
28 марта в Закабанной мечети Казани провели тематический «Ифтар знаний» в шатре Рамадана. На том же мероприятии презентовали и проект редакции «Миллиард.Татар».
Ифтар (разговение) начали по традиции после молитвы в мечети. Под куполом шатра собралось около 100 верующих мужчин. Им и рассказали, как современные медиа популяризируют исламскую и татарскую культуру.
По словам корреспондента «Миллиард.Татар» Ильгизара Вахитова, их редакция открылась 12 января 2021 года. И уже четвертый год подряд сотрудники данного издания рассказывают об истории и культуре татарского народа простым и понятным языком. Кроме традиционного формат СМИ в «Миллиарде» активно популяризируют культуру татар через комиксы и выставки.
Напомним, «Ифтар знаний» организует сеть ресторанов «Тюбетей». В его рамках во время разговений выступает спикер, рассказывающий лекцию об актуальных вопросах в исламе.
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