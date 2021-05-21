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Ру Тат
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21 мая 2021  17:35
Павел Климчак

В одной из квартир нижнекамской многоэтажки загорелся пол, пожарные спасли мужчину

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Пожар произошел сегодня вечером в девятиэтажке на проспекте Строителей в Нижнекамске, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании поступило по номеру вызова пожарной охраны 101 в половину пятого. В квартире на третьем этаже дома загорелся линолеум.

Отыскав хозяина квартиры, пожарные надели на него маску спасаемого и вывели на улицу. В скором времени огонь удалось потушить полностью. Причина пожара устанавливается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #спасли из пожара #линолеум
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