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Происшествия 31 августа 2023 14:44

В одной из колоний Татарстана запустили производство по изготовлению метелок

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В свияжской ИК-5 запустили производство по изготовлению метелок, сообщают в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по РТ

Отмечается, что в колонии открыт новый учебно-производственный участок по изготовлению из полимерных материалов метелок. Данное изделие является актуальным в любое время года, используется на уборке как городских улиц, так и загородных домов.

Кроме того, заказчик производства предоставил учреждению все необходимое сырье.

В настоящее время на объекте трудятся 38 осужденных, сообщили в ведомстве.

#УФСИН по РТ
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