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В одной из колоний Татарстана запустили производство по изготовлению метелок
В свияжской ИК-5 запустили производство по изготовлению метелок, сообщают в пресс-службе УФСИН России по РТ.
Отмечается, что в колонии открыт новый учебно-производственный участок по изготовлению из полимерных материалов метелок. Данное изделие является актуальным в любое время года, используется на уборке как городских улиц, так и загородных домов.
Кроме того, заказчик производства предоставил учреждению все необходимое сырье.
В настоящее время на объекте трудятся 38 осужденных, сообщили в ведомстве.
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