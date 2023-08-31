В одной из колоний Татарстана запустили производство по изготовлению метелок

В свияжской ИК-5 запустили производство по изготовлению метелок, сообщают в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по РТ

Отмечается, что в колонии открыт новый учебно-производственный участок по изготовлению из полимерных материалов метелок. Данное изделие является актуальным в любое время года, используется на уборке как городских улиц, так и загородных домов.

Кроме того, заказчик производства предоставил учреждению все необходимое сырье.

В настоящее время на объекте трудятся 38 осужденных, сообщили в ведомстве.