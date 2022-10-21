В одной из деревень Актанышского района открыли новый ФАП
Сегодня в Актанышском районе открыли новый модульный фельшерско-акушерский пункт в деревне Актанышбаш. ФАП был построен по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». На строительство пункта выделели более 6,7 миллиона рублей.
Церемонию открытия провел глава района Ленар Зарипов, депутат Госдумы РФ Альфия Когогина и главврач актанышской ЦРБ Айдар Хаев. Этот ФАП стал шестнадцатым в Актанышском районе.
«Успешное развитие села – это создание комфортных условий жизни для сельчан, и, в первую очередь, доступность медицинской помощи. В районе реализуются все президентские программы», – отметил Зарипов.
В новом здании имеются кабинет фельшера, процедурный кабинет, комната ожидания, раздевалка персонала, помещение для хранения медикаментов, санузел и санитарная комната. Об этом сообщается в пресс-службе минздрава Татарстана.