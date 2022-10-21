В одной из деревень Актанышского района открыли новый ФАП

Сегодня в Актанышском районе открыли новый модульный фельшерско-акушерский пункт в деревне Актанышбаш. ФАП был построен по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». На строительство пункта выделели более 6,7 миллиона рублей.

Фото: минздрав РТ

Церемонию открытия провел глава района Ленар Зарипов, депутат Госдумы РФ Альфия Когогина и главврач актанышской ЦРБ Айдар Хаев. Этот ФАП стал шестнадцатым в Актанышском районе.

«Успешное развитие села – это создание комфортных условий жизни для сельчан, и, в первую очередь, доступность медицинской помощи. В районе реализуются все президентские программы», – отметил Зарипов.

Фото: минздрав РТ

В новом здании имеются кабинет фельшера, процедурный кабинет, комната ожидания, раздевалка персонала, помещение для хранения медикаментов, санузел и санитарная комната. Об этом сообщается в пресс-службе минздрава Татарстана.