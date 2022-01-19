В одной из частных школ Казани выявили учительницу с открытой формой туберкулеза

В Казанской частной школе учительница заболела открытой формой туберкулеза. Проверка показала, что дети не тестировались на заболевание. Об этом на итоговой годовой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала руководитель ведомства Марина Патяшина.

«В Казани в частной школе "Усмания" при проведении расследования по случаю заболевания открытой формой туберкулеза преподавателя выявлено, что иммунодиагностикой в целях раннего выявления туберкулеза охвачено лишь 29% учащихся», – рассказала спикер.

Более двух лет в этой школе не обследовали 103 ребенка – 54% учащихся. Флюорографию не сделали 70% подростков.

«При таких грубых нарушениях риски заболевания туберкулезом у детей остаются очень высокими», – отметила руководитель санитарного ведомства.