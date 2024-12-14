В один из баров на Пушкина в Казани нагрянули оперативники

Сегодня в социальных сетях появились сообщения о массовой драке возле бара на улице Пушкина в Казани, в которой якобы пострадали несколько человек. Пользователи публиковали фото, на которых были запечатлены сотрудники полиции и медицинские работники.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, информация о массовой драке не соответствует действительности. Как оказалось, в одном из развлекательных заведений прошли оперативно-розыскные мероприятия. Детали произошедшего не раскрываются.