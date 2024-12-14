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В один из баров на Пушкина в Казани нагрянули оперативники
Сегодня в социальных сетях появились сообщения о массовой драке возле бара на улице Пушкина в Казани, в которой якобы пострадали несколько человек. Пользователи публиковали фото, на которых были запечатлены сотрудники полиции и медицинские работники.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, информация о массовой драке не соответствует действительности. Как оказалось, в одном из развлекательных заведений прошли оперативно-розыскные мероприятия. Детали произошедшего не раскрываются.
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