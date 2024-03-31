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В Одесской области произошел пожар на одном из энергообъектов
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В Одесской области на юге Украины после атаки произошел пожар на энергетическом объекте, сообщили Силы обороны Юга Украины в телеграм-канале.
В результате обесточены несколько населенных пунктов.
«Пожар ликвидирован. Люди не пострадали. Ведутся восстановительные работы», – говорится в сообщении.
Отметим также, что ночью в регионе дважды объявлялась воздушная тревога.
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