В Одесской области произошел пожар на одном из энергообъектов

В Одесской области на юге Украины после атаки произошел пожар на энергетическом объекте, сообщили Силы обороны Юга Украины в телеграм-канале.

В результате обесточены несколько населенных пунктов.

«Пожар ликвидирован. Люди не пострадали. Ведутся восстановительные работы», – говорится в сообщении.

Отметим также, что ночью в регионе дважды объявлялась воздушная тревога.