news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 31 марта 2024 09:31

В Одесской области произошел пожар на одном из энергообъектов

Скопировать ссылку

В Одесской области на юге Украины после атаки произошел пожар на энергетическом объекте, сообщили Силы обороны Юга Украины в телеграм-канале.

В результате обесточены несколько населенных пунктов.

«Пожар ликвидирован. Люди не пострадали. Ведутся восстановительные работы», – говорится в сообщении.

Отметим также, что ночью в регионе дважды объявлялась воздушная тревога.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2