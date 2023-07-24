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Происшествия 24 июля 2023 07:55

В Одесской области прогремели взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога

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В Одесской области прогремели взрывы, сообщает РИА Новости.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

На этой неделе вооруженные силы нанесли серию ударов по Одессе, Николаеву и Ильичевску, включая места производства и хранения катеров-дронов, при помощи которых ВСУ планировали теракты против РФ.

#спецоперация на Украине
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