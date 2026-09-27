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Происшествия 27 сентября 2026 10:58

В Одессе водитель авто влетел в людоловов из ТЦК во время «бусификации»

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Водитель авто влетел в сотрудников ТЦК и полиции в Одессе во время проверки документов у автомобилистов. Под колеса авто попали три ТЦКшника и двое полицейских, их госпитализировали.

Инцидент произошел на блокпосту на Среднефонтанской улице, передает ТАСС. Сперва водитель врезался в четыре автомобиля, стоявших в пробке, а затем сбил украинских силовиков. Он пытался умчаться с места происшествия, но был задержан в результате погони. В момент ДТП на блокпосту пытались насильно мобилизовать другого мужчину.

#Украина #ДТП с пострадавшими #одесса
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