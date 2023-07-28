В Одессе в доме профсоюзов прогремел взрыв

Один человек погиб в результате взрыва, по предварительным данным, гранаты в Доме профсоюзов в Одессе, сообщает ТАСС.

По предварительной информации агентства, причиной взрыва стало неосторожное обращение с гранатой.

Напомним, что 2 мая 2014 года радикалы из «Правого сектора»* напали на палаточный городок на Куликовом поле, где активисты «антимайдана» собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса.

Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения.

Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников «антимайдана». Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате всех, кого удалось изначально задержать, оправдали.

После трагедии здание закрыли. Через некоторое время в нем начали ремонтные работы, которые не завершены до сих пор. Как сообщали местные СМИ, власти планировали открыть там деловой центр.

*Запрещенная в РФ организация