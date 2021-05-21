В очный этап конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» прошли 14 татарстанцев

14 представителей Татарстана прошли в очный этап Всероссийского конкурса интернет-коммуникаций «Лидеры интернет-коммуникаций». Всего на данном этапе за победу будут бороться 376 конкурсантов из регионов РФ. Конкурс проходит в эти дни в Москве.

Среди конкурсантов из Татарстана, которые вышли в финал, — руководитель пресс-службы Минздрава РТ Рания Сабирова. Она представила на конкурс созданный ею Instagram-аккаунт Оперативного штаба республики по борьбе с распространением Covid-19. Ресурс, где жители республики могли получить достоверную информацию о коронавирусе, стал одним из востребованных. В настоящее время в @stopcovid19 еженедельно проходят прямые эфиры, в ходе которых татарстанские медики рассказывают об особенностях болезни и важности вакцинации.

Еще одним участником очного этапа «Лидеров интернет-коммуникаций» из Татарстана стал автор проекта inIT, руководитель проектов региональной общественной организации инвалидов Павел Кочкарев.

Как отметил Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «Диалог» — компании-организатора конкурса, решение о проведении форума было обусловлено актуальным запросом на специалистов, владеющих современными навыками в сфере интернет-коммуникаций. Конкурс вызвал большой интерес серьезных работодателей и экспертного сообщества, добавил Гореславский.

Полуфинал завершится сегодня вечером. Финал пройдет 23-24 мая. Награждение победителей и церемония закрытия конкурса состоятся 24 мая.

Конкурс был запущен 22 января этого года, на него поступило более 13,4 тыс. заявок со всей страны.

