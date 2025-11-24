В очный этап конкурса «Инновации года» в Татарстане вышло 38 проектов

Очные защиты проектов финалистов конкурса «Инновация года» состоялись в Академии наук Татарстана. На очный этап вышло 38 разработок, авторы которых – школьники, студенты, технологические компании и обладатели патентов. Об этом сообщает «Татарстан 24».

Организаторами конкурса выступают Инвестиционно-венчурный фонд РТ, Академия наук РТ и Министерство образования и науки республики.

Участники разных возрастных категорий представили свои проекты экспертному совету. Заседание посетили директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев, представители научного и технологического сообщества, а также президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

В этом году конкурс привлек 228 заявок: 75 – от школьников, 65 – от студенческих стартапов, 27 – от технологических компаний, 52 – от авторов патентов и 9 – от корпоративных инноваторов. Наибольшую активность показали проекты в сферах IT, биотехнологий, агропромышленного комплекса, машиностроения и материаловедения.