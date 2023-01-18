В обязательном для предустановки онлайн-магазине RuStore появились платные приложения

В российском магазине приложений RuStore впервые стали доступны для скачивания платные приложения. Магазин, который был запущен в прошлом году, в этом году стал обязательным для предустановки на смартфоны. Отмечается, что прежде всего пользователям стали доступны для скачивания платные игры.

«Пользователи могут оплатить покупки российскими банковскими картами, с помощью системы быстрых платежей и со счета мобильного телефона», – приводит ТАСС сообщение VK.

В личном кабинете RuStore теперь отображается информация о покупках приложений, их количестве и стоимости. Кроме того, разработчики могут быстро публиковать приложения, которые затем автоматически отправляются на модерацию. В случае ее успешного прохождения они появляются в сторе.

Напомним, Российская онлайн-платформа для скачивания приложений RuStore разработана по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Ее разработкой занималась команда соцсети «ВКонтакте» совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. По планам, он заменит программу для доступа к социально-значимым ресурсам App List.