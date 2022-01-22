В общественных проектах ПФО в 2021 году приняли участие почти 1,5 млн человек

Заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев провел окружное совещание по итогам реализации общественных проектов в Приволжском федеральном округе в 2021 году.

Он отметил, что совмещение онлайн и оффлайн-форматов является одним из приоритетных направлений. В настоящее время в ПФО реализуется 12 окружных общественных проектов.

«В 2021 году участием в общественных проектах ПФО в очном формате было охвачено более 392 тыс. детей и молодых людей. Высокие показатели абсолютного охвата достигнуты в Республиках Башкортостан, Татарстан, Нижегородской и Самарской областях», — рассказал Машковцев.

Он подчеркнул, что в новом году окружные общественные проекты планируется реализовать в полном объеме при соблюдении санэпидмер.

Сейчас проводится окружной этап «Театрального Приволжья», традиционно под эгидой фестиваля продолжается конкурс афиш и плакатов. Расширяется охват проекта «Золотая шайба». Так, в 2021 году в его рамках прошел окружной студенческий хоккейный турнир. В финале были представлены 12 регионов.

Впервые Спортивно-туристскому лагерю ПФО «Туриада» планируется придать статус международного. В участии заинтересованы представители Беларуси и Узбекистана.

В заключение совещания Олег Машковцев акцентировал внимание на необходимости предоставления максимальных возможностей для реализации детьми и молодежью заложенных в них способностей.

Участниками совещания стали заместители высших должностных лиц регионов округа, руководители региональных органов государственной власти, курирующие реализацию общественных проектов и вопросы молодежной политики, и главные федеральные инспекторы, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.